In der VP-Wirtschaftskammer haben Spitzenfunktionäre einen Tag im Kalender in ihren Hinterköpfen schon seit Wochen rot angestrichen: den 11.11.2023. Das Datum markiert nicht nur den Beginn des Faschings, im Burgenland den Namenstag des Landspatrons Martin und österreichweit den Höhepunkt der jährlichen Ganslessen-Saison.

Am Martini-Wochenende geht auch heuer bereits der zweite Parteitag der SPÖ über die Bühne. Wichtigster Tagesordnungspunkt des roten Konvents in Graz: die Bestätigung der Wahl von Neoparteichef Andreas Babler. Der Außenseiterkandidat war Anfang Juni nach einer peinlichen Auszählungspanne erst Tage nach der vermeintlichen Kür von Hans Peter Doskozil am Parteitag in Linz zum Nachfolger von Pamela Rendi-Wagner ausgerufen worden.

Der Partei-Konvent war in den roten Chaostagen nach der SPÖ-Mitgliederbefragung zur Befriedung der gespaltenen Partei aus dem Hut gezaubert worden und trug daher aus vielerlei Gründen das Label "außerordentlich". Das SPÖ-Statut sieht dennoch die Wahl des Parteichefs turnusmäßig weiterhin für spätestens kommendes Frühjahr vor. So knapp vor den EU-Wahlen im Juni 2024 und nach wie vor möglichen Neuwahlen im Frühjahr wollte die neue SPÖ-Nomenklatura aber keine zusätzlichen Kalamitäten riskieren. Zudem hatte Babler schon bald nach Amtsantritt noch für heuer einen "Einigungsparteitag" angekündigt.

Die ÖVP-Auguren in der Wirtschaft, die sehnsüchtig dem 11.11. entgegenblicken, haben weniger die Wahlchancen der SPÖ für 2024 im Auge. Ihre hoffnungsvolle Erwartung ist vielmehr, dass sich mit dem Innenleben beim politischen Achsenpartner nach dem 11.11. auch die Großwetterlage in Sachen Lohn-und Wirtschaftspolitik nachhaltig beruhigt. Wegen der hohen Inflationsraten und der zweistelligen Forderungen der Gewerkschaften ließen sich die Kollektivvertragsverhandlungen heuer besonders ruppig an. Das ist frei Haus beinahe täglich mit martialischen Lageberichten aus den gerade laufenden Metallerverhandlungen zu besichtigen.