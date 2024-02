Politik Backstage: Bablers rote Zauberlehrlinge

Nun zeigen SPÖ-Granden ihrem Instrument zur Dosko-Verhinderung, dass sie auch weiterhin die Partitur für die Grundmelodie in der SPÖ vorgeben wollen. Nachdem Hinweise und Signale hinter den Kulissen offenbar nicht ausreichend gefruchtet haben, ging mit Josef “Beppo” Muchitsch erstmals auch ein roter Spitzengewerkschafter öffentlich in die Offensive. Als Chef der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) zählt Muchitsch mit ÖGB-Chef Wolfgang Katzian auch in der SPÖ zu den mächtigsten Fädenziehern im Hintergrund.

Der Steirer Muchitsch gab gegenüber dem Chefredakteur der steirischen “Kleinen Zeitung”, Hubert Patterer, zu Protokoll, was nicht nur Spitzengewerkschafter in der SPÖ an am neuen Parteikurs hinter den Kulissen immer offener bemängeln: Babler sei es zwar “gelungen, die linke Hälfte zu binden", so Muchitsch: "Aber mit ihr ist das große Ziel nicht zu schaffen”.

Mit dem großen Ziel ist gemeint: Mehrheitsfähig für eine Koalition mit der ÖVP (notfalls auch mit den Grünen oder den Neos als Dritten im Bunde) zu werden.