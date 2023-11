Im Gegenteil: Als Anfang vergangenen Jahres absehbar war, dass die absolute Mehrheit für die ÖVP Geschichte sein wird, davon allein die FPÖ profitiert und die SPÖ endgültig im Out zu landen droht, unternahmen die roten Strippenzieher in Niederösterreich alles, um jeden Versuch des Traiskirchner Bürgermeisters, sich selber als Retter in der Not ins Spiel zu bringen, bereits im Keim zu ersticken. Die Genossen waren hellhörig geworden, weil Babler mithilfe einiger roter Promis mit Ex-Kanzler Christian Kern vom letzten Listenplatz aus einen Vorzugsstimmenwahlkampf gestartet hatte. Als am Tag nach der schmachvollen Niederlage für die Landesroten (sie stürzten von bescheidenen 24 auf knapp 20 Prozent ab) der Rücktritt von SPÖ-Landeschef Franz Schnabl trotz dessen Widerstands unausweichlich wurde, half Babler auch das zweitbeste SPÖ-Vorzugsstimmen-Ergebnis nichts.

Noch-Parteichef Schnabl hatte mithilfe des Parteiapparats mit 24.000 Vorzugsstimmen versus 21.000 für Babler Platz eins nur knapp verteidigen können.

Niederösterreichs rote Granden – allen voran der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler, AK-Chef Markus Wieser und der Trumauer Bürgermeister Andreas Kollross – hatten sich schon in den Wochen vor dem Wahldesaster auf Sven Hergovich, damals noch NÖ-AMS-Chef, als Schnabl-Nachfolger geeinigt. Vorzugsstimmen-Kronprinz Babler, der sich schon als SPÖ-Landesrat und neuer NÖ-Parteichef gesehen hatte, musste mit einem Sitz im Bundesrat vorliebnehmen – "dem Gut Aiderbichl für Politiker", wie ein ihm nicht besonders wohlgesonnener Genosse ätzt.

Nach dem Jetzt-erst-recht-Coup, aus der Underdog-Pose die ganze SPÖ zu übernehmen, wird für Babler freilich die Luft immer dünner.