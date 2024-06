Alarmstufe Dunkelrot [Politik Backstage]

Auch Babler-kritische SPÖ-Insider geben aber zu bedenken: Viele, die glauben Babler nach einer zudem missglückten Nationalratswahl rasch loswerden zu können, würden übersehen, dass ein Chefwechsel in der SPÖ nicht mehr handstreichartig wie zuletzt etwa der von Gusenbauer zu Faymann, von Faymann zu Kern oder von Kern zu Rendi-Wagner über die Bühne gehen kann.

Nach den neuen Statuten entscheiden die Mitglieder in einer Urabstimmung über den Parteichef. Die SPÖ stecke seit der Amtsübernahme durch Babler in einer Art Zauberlehrlings-Falle, so ein SPÖ-Mann: “Wenn der Andi nicht gehen will, wie wollen dann seine Gegner den Geist wieder zurück in die Flasche bekommen?”

Ein langjähriger Kenner des SPÖ-Chefs meint gar: "Der Babler wird sich noch als der größte Sesselkleber entpuppen. Er hat ja sonst nix."