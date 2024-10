Bühne frei für die Besten

Strolz spricht von einer „Wolke der Depression“. Sein Gegenrezept: Eine klare wirtschaftliche Identität. „Know who you are“, Beziehungsfähigkeit, Signalresonanz, Widerspruchstoleranz und mehr Resilienz seien dafür die zentralen Aspekte, so Strolz. Ein Topthema muss die Ausbildung sein, ist Strolz überzeugt, wofür er spontanen Applaus des Publikums erhielt.

Was sich auch wie ein roter Faden durch den Abend zog: die Bedeutung von Strategie und Perspektive für Entwicklung und Resilienz von Unternehmen. „Es ist schön, zu sehen, dass sich Unternehmen auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten nicht nur auf ihre Finanzen konzentrieren, sondern auch ihre Managementpraktiken, ihre Kultur und ihre Gesamtstrategie genau unter die Lupe nehmen“, betonte RLB-Vorstand Reinhard Karl.

Management ist mehr, als zu reagieren und abzusichern, das beweisen die ausgezeichneten Unternehmen eindrucksvoll. „Zum 100-jährigen Jubiläum 2025 erkennen wir: Nicht jedes Risiko kann versichert werden“, sagt etwa Georg Winter, CEO des Versicherungsmaklers GrECo, „die Vollkasko-Mentalität muss überdacht werden, um mutig neue Wege zu gehen und Innovation voranzutreiben.“

Ein wichtiger Zukunftsbaustein ist die Nachhaltigkeit. „Das ist bei uns kein Lippenbekenntnis“, betont Michael Rainer, Geschäftsführer des Logistikers Hödlmayr, „unser Ziel ist es, bis 2050 CO 2 -frei zu sein, indem wir den Transport verstärkt auf die Bahn verlagern.“

Und was ist jetzt das Erfolgsrezept, was unterscheidet ein durchschnittliches Unternehmen von einer „Best Managed Company“? „Entscheidend ist die Bereitschaft, das eigene Geschäftsmodell permanent auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, ob es zukunftsfähig ist“, fasst Gottfried Spitzer zusammen. Das bedeutet vor allem, die Kundenerwartungen der Zukunft zu antizipieren. Von alleine geht das nicht, es bedeutet Aufwand und bindet Ressourcen, ist aber in stürmischen Zeiten ein zentraler Faktor, warum manche Unternehmen krisenresilienter sind als andere.

„Das ‚Piloten-Mindset‘ dieser Unternehmen ist Vorbild für die Zukunft des Landes“, formuliert das Matthias Strolz. Und Journalistin Anneliese Rohrer wünscht sich „eine lustvolle Einstellung zur Arbeit, eine Arbeitsmentalität, wie sie die Best Managed Companies vorleben“.