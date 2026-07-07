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Zurich erhält EU-Genehmigung für Beazley-Kauf

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EU-Kommission sieht keine Marktmacht bei Spezialversicherungen
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Die Versicherungsgruppe Zurich hat von der EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley erhalten. Die Behörde hat den Erwerb im Zuge des in den letzten Wochen durchgeführten, vereinfachten Fusionskontrollverfahrens genehmigt, wie sie am Dienstag mitteilte. Beide Unternehmen würden mit den betroffenen Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in der EU nur über begrenzte Marktpositionen verfügen, merkte die EU-Kommission an.

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Im März hatte die Zurich für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in der Höhe von insgesamt knapp 11 Mrd. US-Dollar (10 Mrd. Euro) abgegeben. Die Beazley-Aktionäre hatten im April dem Zurich-Angebot mit grosser Mehrheit zugestimmt. Mit Beazley will Zurich zu einem weltweit führenden Spezialversicherer in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufsteigen.

Der Kauf soll laut früheren Angaben noch im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden. Noch fehlen dazu weitere behördliche Genehmigungen, unter anderem aus der Schweiz und aus Großbritannien. Darüber hinaus ist auch die gerichtliche Bestätigung des "Scheme of Arrangement" durch ein dafür zuständiges britisches Gericht erforderlich.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER

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