Zurich erhält EU-Genehmigung für Beazley-Kauf

Im März hatte die Zurich für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in der Höhe von insgesamt knapp 11 Mrd. US-Dollar (10 Mrd. Euro) abgegeben. Die Beazley-Aktionäre hatten im April dem Zurich-Angebot mit grosser Mehrheit zugestimmt. Mit Beazley will Zurich zu einem weltweit führenden Spezialversicherer in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufsteigen.

Der Kauf soll laut früheren Angaben noch im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden. Noch fehlen dazu weitere behördliche Genehmigungen, unter anderem aus der Schweiz und aus Großbritannien. Darüber hinaus ist auch die gerichtliche Bestätigung des "Scheme of Arrangement" durch ein dafür zuständiges britisches Gericht erforderlich.