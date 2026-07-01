Zuckergeschäft verhagelt Primark-Mutter die Bilanz

Derweil legte der Umsatz der Modekette Primark im dritten Geschäftsquartal währungsbereinigt um drei Prozent zu. Im Lebensmittelgeschäft, zu dem Marken wie Ovomaltine und Twinings gehören, stiegen die Erlöse um ein Prozent. Der Konzern bekräftigte seine Pläne, die Fast-Fashion-Tochter Primark bis Ende 2027 abzuspalten und an die Börse zu bringen.

Analysten erwarten für das bis September laufende Bilanzjahr im Schnitt ein bereinigtes Betriebsergebnis von 1,55 Mrd. Pfund (1,80 Mrd. Euro) - ein Rückgang gegenüber den 1,73 Mrd. Pfund im Vorjahr.