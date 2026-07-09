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Zuckerfreie Limonaden geben PepsiCo Auftrieb

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Snack-Geschäft schwächelt
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
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Die starke Nachfrage nach zuckerfreien Limonaden hat PepsiCo im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Der Umsatz des Getränkeriesen stieg um 6,4 Prozent auf 24,18 Mrd. Dollar (21,20 Mrd. Euro), wie PepsiCo am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit 23,95 Mrd. Dollar gerechnet. Das Geschäft mit Snacks in Nordamerika schwächelte allerdings.

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"Die Ergebnisse des Quartals wurden gedämpft, da sich die Entwicklung im US-Lebensmittel- und Getränkebereich angesichts der angespannten Budgets der Verbraucher abschwächte", erklärte Konzernchef Ramon Laguarta.

Der Konzern hatte in Nordamerika die Preise für Marken wie Lay's und Doritos gesenkt, um Kunden zurückzugewinnen. Der organische Umsatz im nordamerikanischen Lebensmittelgeschäft sank dennoch um rund 2 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte der Vorstand seine Prognosen. Er rechnet demnach mit einem organischen Umsatzplus zwischen 2 und 4 Prozent. Der Kerngewinn je Aktie soll währungsbereinigt um 4 bis 6 Prozent zulegen. Im abgelaufenen Quartal lag er bei 2,20 Dollar.

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