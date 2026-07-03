Zuckerberg unzufrieden mit KI-Fortschritten bei Meta

Zudem sei der Konzernumbau samt massiven Stellenstreichungen nicht so reibungslos verlaufen wie erhofft. Die Erwartungen an die neue Struktur hätten sich noch nicht erfüllt. Zuckerberg rechnet jedoch damit, dass sich die KI-Investitionen in den kommenden drei bis sechs Monaten stärker auszahlen werden. Meta wird in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 145 Mrd. Dollar (127,20 Mrd. Euro) für KI-Infrastruktur ausgeben. Ein Konzernsprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Auf derselben Veranstaltung äußerte sich Technikchef Andrew Bosworth zu einem umstrittenen internen Überwachungsprogramm. Eine Überprüfung eines aktuellen Datensicherheitsvorfalls im Zusammenhang mit einer Software zur Erfassung von Mausbewegungen habe ergeben, dass keine Mitarbeiterdaten für das KI-Training verwendet worden seien.

Meta hatte das Programm, das die digitalen Aktivitäten der Belegschaft aufzeichnet, im vergangenen Monat nach dem Bekanntwerden eines möglichen Datenlecks ausgesetzt. Sollte die Software nach Abschluss der Untersuchung wieder eingesetzt werden, geschehe dies auf freiwilliger Basis, erklärte Bosworth. Bei der Einführung auf den Computern der US-Mitarbeiter im April hatte er noch mitgeteilt, dass es keine Möglichkeit gebe, der Erfassung zu widersprechen.