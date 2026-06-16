ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland erholen sich stark

Der Iran-Krieg hatte den Indikator in den vergangenen Monaten stark belastet. Im Februar waren die Konjunkturerwartungen noch bei plus 58,3 Punkten gelegen. "Die Expertinnen und Experten setzen darauf, dass sich der Iran-Konflikt dem Ende nähert", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Ergebnis der Umfrage. Der massive Druck auf die Energiepreise und Inflation dürfte sich abschwächen, was sich positiv auf die energieintensive Industrie und die privaten Haushalte auswirke.

Die bereits schwache Bewertung der aktuellen Lage hat sich hingegen weiter verschlechtert. Der entsprechende Indikator fiel um 3,2 Punkte auf minus 81,0 Punkte.