ZEW-Index stieg stärker als erwartet

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Finanzexperten blicken optimistischer auf die deutsche Wirtschaft als zuletzt. Das Barometer der Konjunkturerwartungen für die kommenden sechs Monate stieg im Juli spürbar um 15,8 Zähler auf 26,3 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 185 Investoren und Analysten mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 17,5 Punkte gerechnet.
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"Das Reformpaket scheint Wirkung zu zeigen - insbesondere die exportorientierten Sektoren, sowie die Binnennachfrage verzeichnen stabile Zuwächse", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Umfrageergebnis. "Die Entwicklung des Iran-Konflikts und des Ölpreises bleibt dennoch ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die Erholung Deutschlands", fügte er hinzu.
Die aktuelle Lage schätzten die Börsianer im Juli wie bisher sehr nüchtern ein: Dieses Barometer lag mit minus 77,6 Punkten zwar um 3,4 Zähler über dem Vormonatswert, verharrte aber tief im negativen Bereich.