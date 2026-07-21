ZEW-Index stieg stärker als erwartet

"Das Reformpaket scheint Wirkung zu zeigen - insbesondere die exportorientierten Sektoren, sowie die Binnennachfrage verzeichnen stabile Zuwächse", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Umfrageergebnis. "Die Entwicklung des Iran-Konflikts und des Ölpreises bleibt dennoch ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die Erholung Deutschlands", fügte er hinzu.

Die aktuelle Lage schätzten die Börsianer im Juli wie bisher sehr nüchtern ein: Dieses Barometer lag mit minus 77,6 Punkten zwar um 3,4 Zähler über dem Vormonatswert, verharrte aber tief im negativen Bereich.