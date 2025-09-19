Wolford bleibt im ersten Halbjahr 2025 weiter im Minus

Der Umsatz verringerte sich im ersten Halbjahr 2025, wie bereits berichtet, um gut 10 Mio. Euro auf rund 33 Mio. Euro. Das Unternehmen führt dies auf die anhaltenden Auswirkungen von Lieferverzögerungen und Filialschließungen im Vorjahr zurück. Kosteneinsparungen gab es beim Personal. So reduzierte sich die Zahl der Beschäftigten in der Vergleichsperiode von 906 auf 719.

Laut dem Finanzbericht erwartet der Vorstand, dass sich die finanzielle Situation in der zweiten Jahreshälfte durch bereits eingeleitete Maßnahmen verbessern wird.