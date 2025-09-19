©APA/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER
Der strauchelnde Vorarlberger Wäschekonzern Wolford bleibt im ersten Halbjahr 2025 weiter im Minus. Wie aus dem Halbjahresfinanzbericht hervorgeht, verbuchte das Unternehmen im operativen Geschäft vor Zinsen und Steuern (EBIT) einen Verlust von rund 22,8 Mio. Euro, nach einem Minus von 21,8 Mio. Euro im Halbjahr 2024. Unter dem Strich fiel der Verlust mit 33,6 Mio. Euro - nach knapp 25 Mio. Euro in der Vorjahresperiode - noch größer aus.
von
Der Umsatz verringerte sich im ersten Halbjahr 2025, wie bereits berichtet, um gut 10 Mio. Euro auf rund 33 Mio. Euro. Das Unternehmen führt dies auf die anhaltenden Auswirkungen von Lieferverzögerungen und Filialschließungen im Vorjahr zurück. Kosteneinsparungen gab es beim Personal. So reduzierte sich die Zahl der Beschäftigten in der Vergleichsperiode von 906 auf 719.
Laut dem Finanzbericht erwartet der Vorstand, dass sich die finanzielle Situation in der zweiten Jahreshälfte durch bereits eingeleitete Maßnahmen verbessern wird.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER