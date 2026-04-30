Wifo: Heimische Wirtschaftsleistung im 1. Quartal gewachsen

In der Industrie stieg die Wertschöpfung moderat um 0,4 Prozent, in der Bauwirtschaft ging sie hingegen erneut zurück, diesmal um 0,5 Prozent. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie verringerte sich die Wertschöpfung um 0,4 Prozent. "Im Verkehrssektor dürfte auch der Iran-Krieg zum Rückgang beigetragen haben, der Handel lieferte hingegen einen positiven Wachstumsbeitrag", schreibt das Wifo in einer Aussendung.

Gestützt wurde die Wirtschaftsleistung vom Konsum. Der Konsum der privaten Haushalte stieg um 0,8 Prozent, die öffentliche Konsumnachfrage legte um 0,4 Prozent zu. Die Exporte stagnierten nahezu, während die Importe um 0,9 Prozent über dem Vorquartal lagen.