Wiener Börse tritt zu Wochenbeginn auf der Stelle

Die europäischen Leitbörsen fanden zu Wochenbeginn keine einheitliche Richtung. Die US-Aktienmärkte starteten nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende ebenfalls uneinheitlich in die neue Handelswoche.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zu Wochenbeginn dünn. In den Fokus rückten am Nachmittag aktuelle US-Wirtschaftsdaten: Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juni etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel um 0,5 Punkte auf 54,0 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt diesen Rückgang erwartet. Damit liegt der Indikator aber weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Finanzmarktexperten bewerten die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver, war am Vormittag bekannt geworden. Der von Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im Juli um 10,3 Punkte auf minus 3,1 Punkte zu, wie das Analyse-Institut mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf minus 10,0 Punkte gerechnet. Ein starker Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Kriegs hat die Erzeugerpreise in der Eurozone weiter nach oben getrieben, wurde ferner bekannt.

Aktien von AT&S korrigierten nach den deutlichen Freitagsgewinnen um 4,8 Prozent nach unten. Zu Wochenschluss hatten die Titel des Leiterplattenherstellers noch satte 6,8 Prozent zulegen können. Schwächer zeigten sich auch Andritz und büßten 1,2 Prozent ein. Lenzing schwächten sich um 2,4 Prozent ab.

Unter den im ATX schwer gewichteten Bankaktien schlossen BAWAG nach schwächerem Verlauf noch um 0,3 Prozent höher. Die Anteilscheine der Erste Group und von Raiffeisen konnten 0,6 bzw. 1,8 Prozent zulegen.

Bei den Energiewerten zeigten sich OMV um 0,8 Prozent fester. Verbund schlossen unverändert, während EVN gut ein Prozent tiefer aus dem Handel gingen.

Palfinger stiegen um 1,1 Prozent auf 33,15 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für den heimischen Kran-Spezialisten von 48,0 Euro auf 47,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten.