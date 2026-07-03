Wiener Börse fester, ATX legt 0,9 Prozent zu

Gestützt wurden die Märkte weiter von den am Donnerstag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Laut den Zahlen wurden zwar weniger neue Jobs geschaffen als erwartet, dies linderte aber an den Börsen die Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan. Die Märkte erholten sich, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.

Gesucht waren vor diesem Hintergrund europaweit Aktien aus dem Halbleitersektor. Auch im ATX fanden sich die Titel des Halbleiterherstellers AT&S mit einem Plus von 4,5 Prozent unter den größten Gewinnern. Nachgefragt waren auch konjunktursensitive Industriewerte. So gewannen die Aktien des Kranherstellers Palfinger und des Stahlkonzerns voestalpine jeweils über 4 Prozent. Zu den weiteren Tagesgewinnern zählten die Titel des Baukonzerns Porr mit einem Kursplus von 3,9 Prozent.

Gewinne gab es auch für die beiden Ölwerte. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO legten 4,4 Prozent zu. Die Titel der OMV stiegen nach einer neuen Analysteneinstufung um 0,6 Prozent auf 57,10 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung "hold" und ihr Kursziel von 55,00 Euro für die OMV-Aktien bestätigt.

Die größten Verlierer im ATX waren die Aktien des Caterers DO&CO mit einem Minus von 1,8 Prozent. Schwach zeigten sich auch die Bankwerte: BAWAG verloren 0,9 Prozent. Erste Group ermäßigten sich um 0,3 Prozent.

Neue Impulse für den Aktienhandel werden am Nachmittag nicht mehr erwartet. Die US-Börsen bleiben am Freitag wegen des US-Unabhängigkeitstags geschlossen.