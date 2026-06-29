Wiener Börse (Eröffnung) - ATX minus 0,16 Prozent

Der Iran-Krieg wirft weiterhin seinen Schatten auf den Aktienmarkt. Nach gegenseitigen Angriffen am Wochenende vereinbarten die USA und der Iran laut US-Medien einen Stopp der Kämpfe und einen Verhandlungstermin für Dienstag. Die beiden Seiten würden "vorerst zurückstecken", berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen Regierungsvertreter in Washington. Die Schiffe in der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormuz könnten sich nun wieder frei bewegen, zitierte das US-Nachrichtenportal Axios einen Regierungsvertreter.

Da die Verhandlungen weiterlaufen, können die Marktteilnehmer laut Helaba ihren Fokus zunächst auf Konjunktur- und Inflationsdaten richten. In dieser Woche stehen zahlreiche Veröffentlichungen an. Der Preisdruck dürfte im Juni nicht größer geworden sein, denn die Benzin- und Dieselpreise seien im Vergleich zum Mai gesunken, hieß es.

Am heimischen Aktienmarkt liegen auf Unternehmensebene noch keine Meldungen vor. Die meisten ATX-Werte befanden sich im Frühhandel im Minus. Die AT&S-Papiere gaben erneut nach und kamen um weiter 1,55 Prozent zurück. In der Vorwoche gaben die Werte des Leiterplattenherstellers kumuliert knapp 15 Prozent ab.

Unter Druck gerieten auch die Bau- und Bankenwerte. Lediglich Erste Group legten um 0,43 Prozent zu. Im Plus befanden sich auch die Werte von OMV (0,28 Prozent) und Verbund (0,27 Prozent). Im prime market stiegen die Aktien von Bajaj Mobility um 2,73 Prozent.