Wiener Börse am Vormittag behauptet

In Wien konnten die beiden Ölwerte im ATX davon profitieren. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO stiegen im Frühhandel um 1,6 Prozent, OMV legten 0,6 Prozent zu. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte unter den größten Gewinnern. Die Ölpreise haben am Mittwoch wegen der anhaltenden Angriffe der USA auf den Iran weiter zugelegt, der Preis für ein Fass der wichtigen Referenzölsorte Brent stieg am Vormittag auf über 95 Dollar je Fass.

Die größten Gewinner im ATX waren am Vormittag VIG mit einem Kursplus von 2,0 Prozent. Weit oben lagen auch die Aktien der Stromerzeuger EVN und Verbund mit Gewinnen von jeweils knapp einem Prozent. Schlusslicht im Index waren Wienerberger mit einem Minus von 1,1 Prozent. Die Aktien hatten bereits am Vortag nach einer Gewinnwarnung des Baustoffkonzerns deutlich nachgegeben.

Telekom Austria gaben nach der Meldung von Quartalszahlen 0,4 Prozent nach. Der Telekom Konzern hat den Umsatz im zweiten Quartal um 4,2 Prozent auf 1,43 Mrd. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITDA) wuchs um 4,3 Prozent auf 562 Mio. Der Nettogewinn legte um 16 Prozent auf 176 Mio. zu.

Die Analysten der Erste Group werteten die Zahlen in einer ersten Reaktion positiv. Das operative Ergebnis war zwar etwas schwächer als erwartet ausgefallen, dafür lagen Umsatz und Konzernergebnis über den Prognosen. Insgesamt zeigten die Zahlen, dass das robuste internationale Geschäft der Telekom die Schwäche am Heimatmarkt Österreich kompensieren kann, so die Experten.

Zahlen präsentierte am Vorabend auch das Telekom-Austria-Spinoff EuroTeleSites. Die Quartalszahlen des Sendemastbetreibers sind nach Einschätzung der Erste-Analysten solide ausgefallen. An der Börse legten EuroTeleSites am Vormittag um 0,9 Prozent zu.

Mit Spannung erwartet werden an den Börsen jetzt die am Mittwoch nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Tesla und Alphabet. Impulse könnte auch die am Donnerstag angesetzte Zinsentscheidung der EZB liefern. Ein Zinsschritt wird zwar nicht erwartet, von den begleitenden Kommentaren erhoffen Börsianer aber Hinweise auf die kommenden Entscheidungen der Notenbank.