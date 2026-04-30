Volkswagen-Gewinn ging zurück - Einsparungen angemahnt

Finanzchef Arno Antlitz sagte, das Unternehmen habe im ersten Quartal durchaus Fortschritte erzielt. So sei der Auftragseingang gestiegen, die China-Strategie komme voran und die Kosten seien um fast eine Milliarde Euro reduziert worden. Dennoch liege die Marge auch um Sondereffekte bereinigt auf einem viel zu niedrigen Niveau. Deswegen reichten die geplanten Kostensenkungen nicht aus.