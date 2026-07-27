Vodafone im Aufwind

Der britische Konzern steigerte die Serviceumsätze im abgelaufenen Quartal um knapp 10 Prozent auf 8,63 Milliarden Euro. In Deutschland legten sie rund 2 Prozent auf 2,74 Mrd. Euro zu. Der operative Konzerngewinn erhöhte sich um 6,7 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026/2027 stellte Vodafone ein Betriebsergebnis von 13 bis 13,3 Mrd. Euro und einen Free Cashflow von 2,6 bis 2,9 Mrd. Euro in Aussicht. Darin enthalten seien Effekte durch die Mehrheitsübernahme an Safaricom, erläuterte Della Valle. Ihr Unternehmen hatte die Beteiligung an dem afrikanischen Mobilfunker für 1,6 Mrd. Dollar (1,4 Mrd. Euro) auf etwa 55 Prozent aufgestockt.