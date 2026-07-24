Abo

Versicherungskonzern Allianz verkleinert Vorstand

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Österreicher Günther Thallinger verlässt den Allianz-Vorstand
 © APA/APA/dpa/Andreas Gebert
©APA/APA/dpa/Andreas Gebert
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Allianz nutzt den vorzeitigen Abschied von Günther Thallinger für eine Verkleinerung des Vorstands. Der 54-Jährige werde die Allianz zum Jahresende vorzeitig verlassen, teilte der Münchner Versicherungskonzern am Freitag mit. Der Österreicher arbeitet seit 2009 für die Allianz und gehört dem Vorstand seit neuneinhalb Jahren an.

von

Der promovierte Mathematiker ist dort für die eigenen Kapitalanlagen der Allianz zuständig, die in der Allianz Investment Management SE (AIM) gebündelt sind, für das globale Krankenversicherungsgeschäft und für Nachhaltigkeit. Sein Vertrag war erst vor zwei Jahren bis 2029 verlängert worden. Seine Aufgaben übernehmen 2027 Andreas Wimmer und der designierte Vorstand Tomas Kunzmann.

Bereits im Frühjahr hatte die Allianz den Abschied von Vorstandsmitglied Klaus-Peter Röhler verkündet, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Er wird vom 1. Jänner an durch Kunzmann ersetzt, den bisherigen Chef der Tochter Allianz Partners, die Versicherungen rund um Mobilität, Reise, Gesundheit sowie Haus und Wohnen anbietet. Kunzmann übernimmt dann neben dem Geschäft in Asien/Pazifik auch Thallingers Zuständigkeiten für die Krankenversicherung und für Nachhaltigkeit. Wimmer, der für die Vermögensverwaltung und das US-Lebensversicherungsgeschäft zuständig ist, erhält zudem die Verantwortung für die Allianz Investment Management SE.

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!