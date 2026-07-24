Versicherungskonzern Allianz verkleinert Vorstand

Der promovierte Mathematiker ist dort für die eigenen Kapitalanlagen der Allianz zuständig, die in der Allianz Investment Management SE (AIM) gebündelt sind, für das globale Krankenversicherungsgeschäft und für Nachhaltigkeit. Sein Vertrag war erst vor zwei Jahren bis 2029 verlängert worden. Seine Aufgaben übernehmen 2027 Andreas Wimmer und der designierte Vorstand Tomas Kunzmann.

Bereits im Frühjahr hatte die Allianz den Abschied von Vorstandsmitglied Klaus-Peter Röhler verkündet, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Er wird vom 1. Jänner an durch Kunzmann ersetzt, den bisherigen Chef der Tochter Allianz Partners, die Versicherungen rund um Mobilität, Reise, Gesundheit sowie Haus und Wohnen anbietet. Kunzmann übernimmt dann neben dem Geschäft in Asien/Pazifik auch Thallingers Zuständigkeiten für die Krankenversicherung und für Nachhaltigkeit. Wimmer, der für die Vermögensverwaltung und das US-Lebensversicherungsgeschäft zuständig ist, erhält zudem die Verantwortung für die Allianz Investment Management SE.