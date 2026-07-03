Verbund hat grünes Licht für deutschen Pumpspeicher

Nach Prüfung des Antrags kam das Landratsamt Passau demnach zu dem Schluss, dass hier ein besonderes öffentliches Interesse an einer sofortigen Vollziehung vorliegt. Der Energiespeicher Riedl sei von der Europäischen Union als besonders wichtige Energie-Infrastruktur-Maßnahme zur Erreichung der Klimaziele gelistet. Überdies sei er geeignet, volkswirtschaftlichen Schaden in den Fällen abzuwenden, wenn bei Solarstrom-Überproduktion PV-Anlagen wegen fehlender Speichermöglichkeiten abgeschaltet und deren Betreiber entschädigt werden müssten.

"Nach über 15 Jahren des Wartens ist die Freude groß. Die sofortige Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses ist ein starkes Signal für Versorgungssicherheit, Netzstabilität und die Energietransformation in Bayern und Österreich", sagte Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender des österreichischen Versorgers. Sie bewahre das Projekt vor jahrelangen Verzögerungen und verschaffe ihm drei bis fünf entscheidende Jahre. "Zeit, die wir angesichts des rasanten Ausbaus von Wind- und Solarenergie dringend brauchen."

Das Pumpspeicherwerk Riedl soll eine Leistung von 300 Megawatt und ein Speichervermögen von 3,5 Gigawattstunden pro Leistungszyklus erbringen - es wäre damit das größte Pumpspeicherwerk in Bayern. Die Anlage würde nahezu die Leistung der sieben bereits bestehenden Pumpspeicherkraftwerke im Freistaat erreichen, die in Summe auf rund 400 Megawatt kommen.

Nach Angaben des Versorgers kann der Energiespeicher täglich überschüssigen Strom von deutlich mehr als 100.000 durchschnittlichen privaten PV-Anlagen speichern und bei Bedarf wieder bereitstellen. Seine Kapazität reiche aus, um den Tagesbedarf von rund 350.000 Haushalten mit Strom zu decken. Das Investitionsvolumen beträgt den Angaben nach mehr als 400 Mio. Euro. Die Inbetriebnahme ist für 2031/2032 geplant.

Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) hatte gegen das Projekt Klage eingereicht und damit zunächst die Bauarbeiten gestoppt. Der Verband begründete dies mit drohenden ökologischen Schäden mit massiven Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt in einem europäisch geschützten Fauna-Flora-Habitat-Gebiet. Nach Angaben des Landratsamtes kann der BN mit einem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gerichtlich gegen die Anordnung des Sofortvollzugs vorgehen. Das Gericht prüft dann im Rahmen einer Interessenabwägung, ob das Aussetzungsinteresse des Klägers oder das öffentliche Vollzugsinteresse überwiegt.

Ein BN-Sprecher erklärte auf Anfrage, man lasse die Anordnung derzeit fachlich und rechtlich prüfen: "Sollte sich dabei zeigen, dass die Entscheidung angreifbar ist, kommen auch rechtliche Schritte in Betracht."