Verbund-CFO Kollmann wechselt zur Bank of America

Kollmann werde bis zum 31. August zur Verfügung stehen, um "einen geordneten und reibungslosen Übergang sicherzustellen", heißt es in der Aussendung. Der Verbund mache sich umgehend auf die Suche nach einem Nachfolger, sollte dieser bis Ende August nicht gefunden sein, soll Vorstandsvorsitzender Michael Strugl interimistisch zusätzlich die Rolle als CFO übernehmen. Kollmann war 13 Jahre bei der Verbund tätig.