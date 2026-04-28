USA: Verbrauchervertrauen verbessert sich unerwartet

Gestützt wurde der Indikator durch verbesserte Konjunkturerwartungen. Die Bewertung der aktuellen Lage trübte sich hingegen ein.

"Das Verbrauchervertrauen stieg im April leicht an, blieb aber insgesamt nahezu unverändert, obwohl erhebliche Besorgnis über steigende Benzinpreise herrschte", sagte Dana M. Peterson, Chefökonomin beim Conference Board.