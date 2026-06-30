USA: Verbrauchervertrauen verbessert sich ein wenig

Verbessert haben sich die Konjunkturerwartungen der Verbraucher. Die Bewertung der Lage verschlechterte sich hingegen. Beide Werte lagen unter den Erwartungen von Volkswirten.

"Das Verbrauchervertrauen stieg im Juni leicht an, da die in den letzten Wochen gesunkenen Ölpreise die Befürchtungen hinsichtlich der Inflation etwas gemildert haben", sagte Dana Peterson, Chefökonomin beim Conference Board. Zudem sei die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage etwas positiver ausgefallen. Die Einschätzung der aktuellen Arbeitsmarktlage habe sich hingegen "merklich verschlechtert".