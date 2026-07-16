USA: Philly-Fed-Index stark verbessert

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Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Juli stark verbessert. Der von der Notenbank in Philadelphia auf Basis von Firmenumfragen ermittelte Indikator für die Industrie ("Philly-Fed-Index") stieg um 31 Punkte auf 41,1 und erreicht somit den höchsten Wert seit November 2021. Der viel beachtete Frühindikator ist damit den zweiten Monat in Folge positiv und weit über der Schwelle von null, ab der Wachstum signalisiert wird.
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Fast 52 Prozent der Firmen erwarten in den kommenden sechs Monaten eine Zunahme der Geschäftsaktivitäten. Die Indikatoren für Arbeitsvolumen, Neubestellungen und Lieferungen sind gestiegen, während Firmen einen Zuwachs an Arbeitsplätze meldeten. In den kommenden 6 Monaten wird ein moderates Wachstum erwartet.
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