USA: Philly-Fed-Index stark verbessert

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Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Juli stark verbessert. Der von der Notenbank in Philadelphia auf Basis von Firmenumfragen ermittelte Indikator für die Industrie ("Philly-Fed-Index") stieg um 31 Punkte auf 41,1 und erreicht somit den höchsten Wert seit November 2021. Der viel beachtete Frühindikator ist damit den zweiten Monat in Folge positiv und weit über der Schwelle von null, ab der Wachstum signalisiert wird.

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