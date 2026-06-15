USA: Industrieproduktion steigt schwächer als erwartet

Im April war die Produktion allerdings stärker gestiegen als bisher bekannt. Der Zuwachs wurde auf 0,9 Prozent nach oben revidiert. Zunächst waren nur 0,7 Prozent ermittelt worden.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent. Volkswirte hatten dies erwartet.