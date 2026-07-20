USA: Index der Frühindikatoren leicht gefallen

Belastet wurde der Sammelindex im Juni vor allem von der schwachen Entwicklung des Verbrauchervertrauens und der Baugenehmigungen, schreibt Justyna Zabinska-La Monica, Expertin für Konjunkturindikatoren beim Conference Board. Für das gesamte erste Halbjahr weist der Index ein Minus von 0,3 Prozent aus, wie das Conference Board am Montag mitteilte. Das ist deutlich weniger als das Minus von 1,1 Prozent im zweiten Halbjahr 2025.

Frühindikatoren sind Wirtschaftsdaten, die besonders gut für die Prognose der künftigen Wirtschaftsentwicklung geeignet sind. Der Sammelindex des Conference Board setzt sich aus zehn derartigen Indikatoren zusammen. Dazu zählen unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Neuaufträge in der Industrie, das Verbrauchervertrauen und die Baugenehmigungen.