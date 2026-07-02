USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wenig verändert

Die Hilfsanträge sind weiter auf einem historisch niedrigen Niveau. Der gleichzeitig veröffentlichte monatliche Arbeitsmarktbericht blieb hinter den Erwartungen zurück. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt.

Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 3,50 Prozent und 3,75 Prozent belassen.