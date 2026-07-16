USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen

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In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen. Sie gingen in der vergangenen Woche um 8.000 auf 208.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 217.000 Anträgen gerechnet. Der Wert aus der Vorwoche wurde um 1.000 auf 216.000 nach oben revidiert.

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