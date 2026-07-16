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USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen

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208.000 Anträge - Volkswirte hatten mit 217.000 gerechnet
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT
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In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen. Sie gingen in der vergangenen Woche um 8.000 auf 208.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 217.000 Anträgen gerechnet. Der Wert aus der Vorwoche wurde um 1.000 auf 216.000 nach oben revidiert.

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Dies Erstanträge sind weiter auf einem historisch niedrigen Niveau. In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil der Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins bestätigt.

NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT

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