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USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weiter

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Hilfsanträge legten in der vergangenen Woche um 4.000 auf 229.000 zu
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In den USA haben überraschend viele Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Hilfsanträge legten in der vergangenen Woche um 4.000 auf 229.000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Hilfsanträge auf 220.000 gerechnet.

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Zuletzt waren die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung robust ausgefallen. Im Mai waren überraschend viele neue Stellen geschaffen worden. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt.

NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT

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