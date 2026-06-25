USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken deutlich

Die Hilfsanträge sind weiter auf einem historisch niedrigen Niveau. Zuletzt waren auch Arbeitsmarktdaten der US-Regierung robust ausgefallen. Im Mai waren überraschend viele neue Stellen geschaffen worden. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt.

In der vergangenen Woche hatte die Notenbank den Leitzins weiter unverändert in der Spanne zwischen 3,50 Prozent und 3,75 Prozent belassen.