USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft legt zu - ADP

"Sowohl kleine als auch große Arbeitgeber stellen ein, doch im mittleren Segment ist eine gewisse Schwäche zu beobachten", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. "Große Unternehmen verfügen über Ressourcen, die sie einsetzen können, und kleine Unternehmen sind am flexibelsten - beides wichtige Vorteile in einem komplexen Arbeitsmarktumfeld."

Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt auch für den Arbeitsmarkt.