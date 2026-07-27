USA: Auftragseingang langlebiger Güter steigt moderater als erwartet

Im Vormonat waren die Aufträge um revidierte 4,0 Prozent gefallen. Ursprünglich war ein Rückgang um 4,5 Prozent ermittelt worden.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Juni um 0,6 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 0,9 Prozent. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet.