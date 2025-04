USA: Auftragseingang in der Industrie legte weiter zu

© APA/APA/AFP/JIM YOUNG home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Februar weiter gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Im Jänner waren die Aufträge um revidiert 1,8 Prozent (zuvor 1,7 Prozent) gestiegen und damit so stark wie seit dem vergangenen Juli nicht mehr.

von APA