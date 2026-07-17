US-Verbrauchervertrauen legt überraschend kräftig zu

Ausschlaggebend für die positive Entwicklung sei der nachlassende Preisdruck an den Zapfsäulen in den letzten Wochen gewesen, erläuterte Joanne Hsu, die für die Verbraucherumfragen zuständig ist. "Angesichts der nach wie vor frustrierend hohen Preise herrscht unter den Verbrauchern jedoch keine Euphorie hinsichtlich der Wirtschaftslage."

Die in der Umfrage ermittelte Inflationserwartung der Verbraucher mit Blick auf die nächsten zwölf Monate ging weiter zurück. Sie sank auf 4,2 (Juni: 4,6) Prozent im Juli, bleibt damit aber vergleichsweise hoch. Im Februar - also kurz vor Beginn des Iran-Kriegs - waren es nur 3,4 Prozent.