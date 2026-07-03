US-Techfirmen bauen Dominanz bei Börsenbewertungen aus

Auf den ersten fünf Plätzen gab es keine Veränderungen: Spitzenreiter blieb EY zufolge der Chip-Hersteller Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von 4,846 Bio. Dollar. Dahinter lagen die Google-Mutter Alphabet, der iPhone-Anbieter Apple, das Softwarehaus Microsoft und der Online-Händler Amazon. Börsenneuling SpaceX schaffte es mit einem Börsenwert von 2,25 Bio. Dollar aus dem Stand auf Rang sechs. Der taiwanische Chip-Auftragsfertiger TSMC (1,196 Bio. Dollar) folgte direkt dahinter als erster nicht-amerikanischer Wert.

Jenseits des Technologiesektors schaffte es lediglich der Ölkonzern Saudi Aramco (1,681 Bio. Dollar) unter die Top Ten. Der erste europäische Wert findet sich mit ASML auf Rang 20. Der niederländische Chip-Zulieferer verbesserte sich mit einem Börsenwert von 756,8 Mrd. Dollar um drei Plätze. Deutlich abwärts ging es dagegen für SAP (178,8 Mrd. Dollar). Der Walldorfer Softwarekonzern, vor Jahresfrist noch die europäische Nummer eins, rutschte im Gesamtklassement auf Platz 114 ab. Das beste österreichische Unternehmen in der Rangliste ist die Erste Group mit einer Marktkapitalisierung von rund 51,9 Mrd. Dollar auf Rang 490.