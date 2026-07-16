US-Notenbankerin Logan fordert Zinserhöhung

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Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Dallas, Lorie Logan, hat sich als erstes Mitglied der US-Zentralbank Fed unter dem neuen Chef Kevin Warsh öffentlich für eine Zinserhöhung ausgesprochen. Moderat höhere Zinsen würden die Aussichten und Risiken für die Ziele der Notenbank besser austarieren, sagte Logan am Donnerstag in Houston laut Redetext. Die Inflation sei zu lange zu hoch gewesen und scheine nicht von allein auf den Zielwert von zwei Prozent zurückzukehren.

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