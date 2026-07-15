US-Industriestimmung hellt sich überraschend stark auf

Sowohl die Beschäftigung als auch die Neuaufträge seien im Juli angestiegen, schreibt die New Yorker Notenbank. Der Teilindex der Beschäftigung legte um 2 auf 11,4 Punkte zu und befindet sich damit auf dem höchsten Stand seit Dezember 2022. "Die Beschäftigung wuchs den sechsten Monat in Folge", streicht Richard Deitz, Economic Research Advisor der New York Fed hervor.

Der Teilindex der Neuaufträge erhöhte sich um 19 auf 22,2 Punkte. Die meisten Firmen würden sich auch für die kommenden Monate optimistisch geben, heißt es in der Aussendung der Notenbank.