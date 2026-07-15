US-Industriestimmung hellt sich überraschend stark auf

©APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Juli stärker als erwartet aufgehellt. Der von der regionalen Notenbank von New York auf Basis von Firmenumfragen errechnete Empire-State-Index der Geschäftsaktivität der Industrie stieg gegenüber dem Vormonat um 10 auf 15,6 Punkte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 9,2 Punkte gerechnet.
von
Sowohl die Beschäftigung als auch die Neuaufträge seien im Juli angestiegen, schreibt die New Yorker Notenbank. Der Teilindex der Beschäftigung legte um 2 auf 11,4 Punkte zu und befindet sich damit auf dem höchsten Stand seit Dezember 2022. "Die Beschäftigung wuchs den sechsten Monat in Folge", streicht Richard Deitz, Economic Research Advisor der New York Fed hervor.
Der Teilindex der Neuaufträge erhöhte sich um 19 auf 22,2 Punkte. Die meisten Firmen würden sich auch für die kommenden Monate optimistisch geben, heißt es in der Aussendung der Notenbank.
NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/AFP/ANGELA WEISS