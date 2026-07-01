US-Industrie wächst erneut - verliert aber etwas an Schwung

Von Reuters befragte Ökonomen hatten eine Stabilisierung auf dem Vormonatsniveau erwartet. Auf das verarbeitende Gewerbe entfallen gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung der USA.

Der US-Bausektor hat unterdessen im Mai nahezu stagniert. Die Bauausgaben legten um 0,1 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium mitteilte. Experten hatten damit gerechnet. Im April hatte es noch zu einem Plus von 0,3 Prozent gereicht.