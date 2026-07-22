US-Börsen zur Eröffnung richtungslos, Nasdaq moderat tiefer

"Nach der KI-Euphorie der vergangenen Monate zählt jetzt nicht mehr die Fantasie, sondern die Realität", sagte er. "Die Börse will steigende Umsätze, kräftige Gewinne und vor allem einen optimistischen Ausblick sehen. Wer liefert, wird belohnt. Wer enttäuscht, wird abgestraft."

Der technologielastige Nasdaq Composite gab im frühen Handel nach einer Erholung am Vortag um 0,4 Prozent auf 25.738 Zähler nach. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial gewann 0,1 Prozent auf 52.290 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.500 Zähler nach.

Im Fokus bleiben außerdem die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost, die an den Börsen derzeit "erstaunlich entspannt" beobachtet werden, wie Molnar ergänzte. Die Ölpreise stiegen weiter deutlich.

Inzwischen nimmt auch abseits der Tech-Giganten die Saison der Quartalsbilanzen Fahrt auf. Aktien von AT&T verteuerten sich um gut vier Prozent. Der Telekomkonzern hat im zweiten Quartal im Mobilfunk fast ein Drittel mehr Neukunden akquiriert als erwartet.

Aktien von Philip Morris gewannen fünf Prozent. Der Tabakkonzern hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und verdient als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Gewinnprognose für das laufende dritte Quartal blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

Papiere des Energietechnikkonzerns GE Vernova büßten dagegen fast sieben Prozent ein. Im Geschäft mit Windkraftanlagen hat sich der Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgeweitet. Nach der Kursrally seit Jahresbeginn nehmen Anleger Gewinne mit.