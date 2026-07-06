US-Börsen zur Eröffnung ohne klare Tendenz

Der marktbreite S&P-500 notierte hingegen um 0,38 Prozent bei 7.511,35 Einheiten höher. Der technologielastige Nasdaq Composite steigerte sich um 0,77 Prozent auf 26.031,96 Punkte.

Bei Halbleiterwerten deutet sich eine Erholung an - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK Hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag seine Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar (24,46 Mrd. Euro).

Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison erst noch richtig anlaufen muss, zusätzlich an Bedeutung. Im frühen Handel verbuchten die Papiere der Chip-Titel Micron, Intel und AMD Kursaufschläge zwischen 2,6 und 3,8 Prozent.

Weitgehend im Einklang mit der Nasdaq-Börse legten auch die meisten der "Magnificent 7", der sieben größten und bedeutendsten US-Techgiganten zu. Die Anteilsscheine von Apple gewannen geringfügig um 0,09 Prozent. Der Halbleiterkonzern Broadcom wird maßgeschneiderte Chips für den Technologiekonzern entwickeln und liefern, die in mehreren Generationen von Apple-Produkten zum Einsatz kommen sollen. Die Broadcom-Aktie verteuerte sich um 5,5 Prozent.