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US-Börsen zur Eröffnung ohne klare Tendenz

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Bei Halbleiterwerten deutet sich Erholung an
 © APA/APA (AFP/GETTY)/MICHAEL M. SANTIAGO
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Die US-Aktienmärkte sind nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende ohne klare Tendenz in den Handel gestartet. Während die Standardwerte an der Wall Street am Montag überwiegend nachgaben, lagen die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich klar im Plus. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor in den ersten Handelsminuten 0,06 Prozent auf 52.870,89 Punkte, davor stellte er aber noch ein neues Allzeithoch von 53.052,70 Zählern auf.

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Der marktbreite S&P-500 notierte hingegen um 0,38 Prozent bei 7.511,35 Einheiten höher. Der technologielastige Nasdaq Composite steigerte sich um 0,77 Prozent auf 26.031,96 Punkte.

Bei Halbleiterwerten deutet sich eine Erholung an - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK Hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag seine Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar (24,46 Mrd. Euro).

Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison erst noch richtig anlaufen muss, zusätzlich an Bedeutung. Im frühen Handel verbuchten die Papiere der Chip-Titel Micron, Intel und AMD Kursaufschläge zwischen 2,6 und 3,8 Prozent.

Weitgehend im Einklang mit der Nasdaq-Börse legten auch die meisten der "Magnificent 7", der sieben größten und bedeutendsten US-Techgiganten zu. Die Anteilsscheine von Apple gewannen geringfügig um 0,09 Prozent. Der Halbleiterkonzern Broadcom wird maßgeschneiderte Chips für den Technologiekonzern entwickeln und liefern, die in mehreren Generationen von Apple-Produkten zum Einsatz kommen sollen. Die Broadcom-Aktie verteuerte sich um 5,5 Prozent.

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