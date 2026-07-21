US-Börsen zur Eröffnung mit Zuwächsen

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Geschäft um 0,50 Prozent auf 52.097,82 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,44 Prozent auf 7.475,80 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,71 Prozent auf 25.688,90 Einheiten hinauf.

Chip-Aktien wie Intel, AMD, Micron Technology und SanDisk verteuerten sich im frühen Handel um fünf bis fast zehn Prozent. Der Zeitung "Nikkei" zufolge hat TSMC mit Kunden darüber verhandelt, die Preise für Halbleiter im kommenden Jahr um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Grund hierfür sollen steigende Kosten für Fertigungsmaterialien sein. Die auch an der Nasdaq-Börse gelisteten TSMC-Aktien stiegen um 3,5 Prozent.

Daneben bewegten die Quartalsbilanzen von Unternehmen die Kurse. So brachen Aktien von Danaher um fast 15 Prozent ein. Die Diagnostiksparte des Biotech-Unternehmens blieb mit dem Gewinn im zweiten Quartal deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Das Zahlenwerk von General Motors kam bei Anlegern besser an, der Kurs legte um 2,6 Prozent zu. Der Autobauer hat den Zielkorridor für den erwarteten Jahresgewinn angehoben. Noch mehr konnte die Quartalsbilanz des Mischkonzerns 3M die Anleger überzeugen, die Papiere zogen um gut acht Prozent an.

Aktien des Rüstungsriesen Northrop Grumman verloren fünf Prozent. Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies verwies darauf, dass der operative Gewinn die Markterwartung um fünf Prozent verfehlt habe.