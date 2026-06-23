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US-Börsen zur Eröffnung mit Verlusten, Nasdaq -1,3 %

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Tech-Werte schwächer nach asiatischer Verkaufswelle
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Weitere Gewinnmitnahmen in den Technologiewerten haben die US-Börsen am Dienstag belastet. Der Dow Jones Industrial fiel in der ersten halben Handelsstunde um 0,21 Prozent auf 51.601,76 Punkte. Der marktbreite S&P-500 büßte 0,91 Prozent auf 7.405,08 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 1,29 Prozent auf 25.828,59 Einheiten hinab. Zunächst noch größere Abgaben wurden dabei im frühen Verlauf wieder eingedämmt.

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Der südkoreanische Kospi büßte am Dienstag zehn Prozent ein, unter anderem belastet von einem Kurseinbruch der stark gelaufenen Halbleitertitel SK Hynix und Samsung. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss legt US-Branchenkollege Micron seinen Quartalsbericht vor. Dessen Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn mehr als vervierfacht.

Die Quartalszahlen seien der eigentliche Test, ob der rasante Aufschwung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) noch Potenzial habe, sagte Stratege Dilin Wu von Pepperstone Group. Unter den US-Halbleitertiteln büßten Marvell, Applied Materials, Micron und Intel im frühen Geschäft bis zu zehn Prozent ein.

"Der Kursrückgang sollte weniger als Urteil über die Fundamentaldaten Koreas gesehen werden, sondern vielmehr als Erinnerung daran, wie die jüngste Rally finanziert wurde", sagte indes Börsenhändler Chris Cha von der US-Investmentbank Goldman Sachs. "Dadurch bleibt meine mittelfristige Einschätzung im Großen und Ganzen unverändert, während ich hinsichtlich der kurzfristigen Entwicklung etwas vorsichtiger bin."

Beim anfänglichen Börsen-Überflieger SpaceX gab es nach den jüngsten Gewinnmitnahmen einen Stabilisierungsversuch. Mit minus einem Prozent verbuchten die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Tesla-Chef Elon Musk einen vergleichsweise knappen Abschlag.

Die Titel von IBM verteuerten sich um 4,6 Prozent. Ihnen half eine Hochstufung der US-Bank JPMorgan, die sie mit "Overweight" empfiehlt. Nach einer eingehenderen Betrachtung des wichtigen Softwaregeschäfts ist Analyst Brian Essex nun zuversichtlicher, dass sich dessen währungsbereinigtes Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen sollte.

Außerhalb der Technologiebranche büßten die Aktien von Best Buy fast vier Prozent ein. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik gab den Abschied seines langjährigen Finanzchefs Matt Bilunas per Ende Juli bekannt. Ein Nachfolger werde schon gesucht.

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