US-Börsen zur Eröffnung mit Gewinnen erwartet

Den zuletzt robusten Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,3 Prozent im Plus bei 51.985 Punkten. Am Vortag hatten ihm zeitweise weniger als 40 Punkte zum Rekordhoch von 52.281 Punkten aus der vergangenen Woche gefehlt. Preisdaten hatten einen moderat positiven Einfluss.

Im von Wachstum und hohen Erwartungen dominierten Technologiesektor dürften die Anleger weiter auf Signale achten, "dass sich das Thema KI-Einführung wie erwartet entwickelt", sagte Richard Flax, oberster Anlagestratege bei Moneyfarm. "Die starken Ergebnisse von Micron sind ein weiterer Beleg, der diese positive These untermauert." Auch in Asien waren die Branchentitel im Kielwasser von Micron gefragt.

Mit einem vorbörslichen Kurssprung von knapp 18 Prozent auf 1.235 US-Dollar würden die Aktien des US-Speicherchip-Spezialisten den Rückschlag der vergangenen zwei Tage mehr als wettmachen und erneut ein Rekordhoch markieren. Der Börsenwert von Micron steuert auf etwa 1,4 Billionen Dollar zu und damit auf eine ähnliche Größenordnung wie die Schwergewichte Meta und Tesla. Vor einem Jahr hatte Micron mit 140 Milliarden Dollar in der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen gerade mal auf Platz 73 gelegen.

Die überwiegend begeisterten Analysten hoben nun reihenweise ihre Kursziele für die Aktie an. Noch beeindruckender als die Zahlen für das vergangene und die Ziele für das laufende Quartal sei die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden, kommentierte JPMorgan-Experte Harlan Sur. Diese dürften laut Atif Malik von der Citigroup rund 40 Prozent des Umsatzes in den kommenden fünf Jahren abdecken.

Im Kielwasser von Micron legten auch andere US-Halbleitertitel vorbörslich kräftig zu. Für Qualcomm ging es um 9,9 Prozent bergauf. Der bisher im Mobilfunkchip-Bereich starke Hersteller will mit Komponenten für KI-Rechenzentren bis zum Geschäftsjahr 2029 Umsätze von mehr als 15 Milliarden Dollar per annum erzielen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass der Social-Media- und Technologieriese Meta den neuen Qualcomm-Chip für Rechenzentren in seiner KI-Infrastruktur einsetzen will.

Mit dem Festplatten- und Speicherspezialisten Western Digital und dem Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials waren weitere Branchenwerte stark gefragt - sie zogen um fast 13 beziehungsweise 7,1 Prozent an.

Die Aktien von Bio-Techne sprangen um gut 19 Prozent auf 70,30 Dollar hoch. Der deutsche Pharma- und Chemieriese Merck KGaA kauft den US-Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien für 73 Dollar je Aktie in bar, was einem Unternehmenswert von rund 11,3 Milliarden Dollar entspricht.

Die Titel des Börsenneulings SpaceX, um den es inzwischen etwas ruhiger geworden ist, bekamen mit einem Kursplus von 2,2 Prozent wieder ein wenig Schwung. Nach dem rasanten Höhenflug in den ersten Handelstagen war es für die Anteile des Raumfahrt- und KI-Unternehmens ebenso steil bergab gegangen - zuletzt hatte sich der Kurs stabilisiert.