US-Börsen zur Eröffnung mehrheitlich etwas höher

Der Dow Jones Industrial steigerte sich kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,43 Prozent auf 51.781 Punkte. Der breit gefasste S&P-500 legte 0,17 Prozent auf 7.514 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gab hingegen leicht um 0,18 Prozent auf 26.468 Einheiten nach.

Weiter unaufhaltsam sei der Aufwärtstrend im Halbleitersektor. Die Aktien von Intel zogen um 2,4 Prozent an. Sie hatten bereits am Donnerstag dank eines Vertrags mit dem Tech-Riesen Apple über die Herstellung von Chips knapp 11 Prozent gewonnen und ein Rekordhoch erreicht. Beim Branchenkollege Micron gab es einen weiteren Kursaufschlag von 4,2 Prozent zu sehen. In Asien war der Sektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.

Der Sinkflug bei den Aktien von Börsenneuling SpaceX setzt sich fort. Mit einem Minus von 7,9 Prozent steuern sie auf den dritten Verlusttag zu. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt bescherte. Mit einem Börsenwert von gut 2,4 Billionen US-Dollar belegte SpaceX zuletzt noch Rang sechs - hinter Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft und Amazon.

Für deutlichere Kursausschläge sorgten am Montag Übernahmen. Die Anteilseigner von Apogee Therapeutics konnten sich über einen Kurssprung von fast 47 Prozent auf 132,7 Dollar freuen. Das Biotech-Unternehmen wird vom deutlich größeren Konkurrenten Abbvie für fast 11 Milliarden Dollar beziehungsweise 135,11 Dollar je Aktie geschluckt, der damit sein Portfolio mit entzündungshemmenden Medikamenten stärkt. Die Abbvie-Titel verteuerten sich um 4,8 Prozent.

Die Aktien von Arcosa legten um 7,4 Prozent auf 145,68 Dollar zu, nachdem der Baustoffkonzern CRH angekündigt hatte, den Wettbewerber für 150 Dollar je Aktie in bar zu übernehmen. Arcosa war an der Börse zuletzt knapp 7 Milliarden Dollar schwer. Die in New York gelisteten CRH-Titel sanken um 0,7 Prozent.