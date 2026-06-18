US-Börsen zur Eröffnung im Plus - Iran-USA-Einigung stützt

US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Pezeshkian hatten die Absichtserklärung am Mittwochabend unterzeichnet, damit trat sie zwei Tage früher als erwartet in Kraft. Die Hoffnung auf eine Einigung verbunden mit einer einsetzenden Ölpreiskorrektur überwog dann auch die jüngsten Zinsängste.

Die US-Notenbank Fed hatte bei ihrer Zinssitzung am Mittwoch zwar die Zinsen unverändert belassen, da die Fed für 2026 mit einer deutlich höheren Inflation als bisher rechnet, werden am Markt nun aber statt Zinssenkungen zunehmend Anhebungen ab Oktober erwartet.

Der Dow Jones stieg im Frühhandel um 0,45 Prozent auf 51.725,15 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,90 Prozent auf 7.486,86 Zähler zu. Der Nasdaq Composite gewann 1,16 Prozent auf 26.324,121 Punkte.

Aktien von Halbleiterunternehmen konnten am Donnerstag dank der anhaltenden KI-Euphorie zulegen. Für Intel ging es im Frühhandel um rund 7 Prozent nach oben, nachdem Trump erklärt hatte, das Unternehmen habe mit Apple einen Vertrag über die Herstellung von Chips abgeschlossen. Die Titel der Branchenkollegen AMD, Micron und Marvell Technology verbuchten Kursgewinne zwischen 3 und 7 Prozent.

Die Aktien des Börsenneulings SpaceX setzten ihre jüngste Konsolidierung nach ihrem anfänglichen Höhenflug fort. Die Titel des Raumfahrt- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk sanken um gut 6 Prozent auf rund 179 Dollar. Auf dem bisherigen Höhepunkt hatte der Aktienkurs mit 225,64 Dollar gut zwei Drittel über dem Ausgabepreis vom Freitag gelegen.

Der Börsenwert war damit bis auf knapp drei Billionen Dollar gestiegen, was SpaceX zeitweise Platz vier unter den weltweit wertvollsten Unternehmen beschert hatte. Zuletzt belegte SpaceX den sechsten Platz - hinter Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft und Amazon. Bei dieser Reihenfolge dürfte es zunächst auch bleiben.

Die Anteile von Accenture sackten im Frühhandel um weitere 16,9 Prozent ab. Seit Jahresbeginn hat die Accenture-Aktie ihren Kurs damit schon halbiert. Die Unternehmensberatung enttäuschte die Anleger zuletzt mit ihrem Umsatzausblick auf das vierte Geschäftsquartal.