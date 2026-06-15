US-Börsen zur Eröffnung im Plus - Dow Jones auf Rekordhoch

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran am Wochenende auf eine Absichtserklärung geeinigt, die eine Verlängerung der Waffenruhe und eine vollständige Wiedereröffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormuz vorsieht. Die Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben. Die formelle Unterzeichnung der Vereinbarung soll am Freitag stattfinden.

"Die Risikobereitschaft ist zurück, fraglich ist aber, ob die Meerenge vollständig wieder öffnet", so Christopher Dembik, Senior Investment Manager bei Pictet Asset Management. US-Präsident Donald Trump habe keine gute Erfolgsbilanz bei dauerhaften Abkommen im Nahen Osten, daher bestehe das Risiko, dass die Spannungen im Sommer wieder steigen. Die Ölpreise gaben in Reaktion auf die Einigung jedenfalls deutlich nach.

Unter den Einzelwerten legten SpaceX nach dem fulminanten Börsendebüt am Freitag um weitere 7,7 Prozent zu. Die Aktien waren zu Wochenschluss mit einem Plus von 19 Prozent bei rund 161 Dollar aus dem Handel gegangen. Börsianer sehen in der erfolgreichen Erstnotiz auch eine gute Basis für die angekündigten Mega-Börsengänge der KI-Spezialisten Anthropic und OpenAI.

Halbleiter- und KI-Aktien sind auch zu Wochenbeginn bei den Anlegern gefragt: Die Titel von AMD notierten zuletzt 9 Prozent im Plus. Auch Intel und Qualcomm verzeichneten deutliche Kursgewinne.

Paramount gewannen 2,5 Prozent hinzu, nachdem die US-Regierung die Übernahme von Warner Brothers ohne Auflagen genehmigt hat. Die Warner-Aktie gewann zuletzt 0,3 Prozent.

Fox gaben über 17 Prozent nach. Der Medienkonzern will Roku übernehmen. Die Aktie des Anbieters von TV-Streaming-Plattformen und entsprechender Hardware hatte am Freitag nach Berichten über Übernahme-Gespräche einen Kurssprung von 20 Prozent gemacht. Kurz nach dem Handelsstart am Montag lag die Roku-Aktie 2,6 Prozent im Minus.