US-Börsen zur Eröffnung etwas höher, Nasdaq Composite +0,6 %

Der marktbreite S&P-500 gewann am Dienstag 0,31 Prozent auf 7.463,68 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,64 Prozent auf 25.984,16 Einheiten hinauf. Damit zeichnet sich für den technologielastigen Auswahlindex angesichts wiederholter Kursrückschläge aber immer noch ein Monatsminus von 3,7 Prozent ab, jedoch hatte er seit Jahresbeginn knapp zwölf Prozent zugelegt.

Als aktuelle Kursstütze sieht Marija Veitmane, Leiterin der Aktienanalyse bei State Street Global Markets, die wieder erstarkte Nachfrage nach Technologietiteln. "Die Anleger sind erneut zu der Ansicht gelangt, dass der IT-Sektor eine der wenigen Branchen mit starkem und verlässlichem Gewinnwachstum darstellt", betonte die Expertin. "Dadurch erscheinen hier jegliche Schwankungen als Kaufgelegenheit."

Die Kursentwicklung von Applied Materials untermauerte diese Einschätzung: Mit einem weiteren Plus von 2,2 Prozent nach dem Vortagssprung setzten die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ihre Rekordjagd fort. Die Papiere von Konkurrent Lam Research verteuerten sich um weitere drei Prozent. Vergleichsweise freundlich zeigten sich auch die Anteile der Branchenriesen Nvidia und Qualcomm mit Gewinnen von jeweils rund einem Prozent.

Beim Industriegasekonzern Air Products sorgte der Ausstieg aus einem Erneuerbare-Energien-Projekt für ein Plus von zehn Prozent.

Aus den hinteren Börsenreihen fielen AeroVironment und Aevex mit Kursgewinnen von 19 und acht Prozent auf. Die beiden Rüstungsunternehmen begeisterten die Anleger mit starken Quartalszahlen sowie einem überraschend hohen Umsatzausblick beziehungsweise einem millionenschweren Auftrag der US-Luftwaffe.

Dagegen sorgten ein schwacher Zwischenbericht und ein enttäuschender Gewinnausblick beim Call-Center-Unternehmen Concentrix für einen Kurseinbruch um 18 Prozent.