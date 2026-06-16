US-Börsen überwiegend höher, SpaceX fünftgrößte Börsenfirma

Der marktbreite S&P-500 tendierte hingegen im frühen Handel wenig verändert bei 7.554,90 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,27 Prozent auf 26.756,25 Einheiten hinauf.

Die Blicke der Anleger richten sich zunehmend auf den am Mittwoch im Handelsverlauf anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Bei der ersten Sitzung unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh werden die Währungshüter nach Einschätzung von Ökonomen am derzeitigen Zinsniveau festhalten. Die Sitzung dürfte allerdings Hinweise liefern, welche Neuerungen der seit dem 22. Mai amtierende Warsh plant. Allerdings geht Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank davon aus, dass tiefgreifende Änderungen bei der Geldpolitik kurzfristig kaum durchsetzbar sein dürften.

Im Fokus bleibt nach dem Rekord-Börsengang in New York auch am Dienstag Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX. Nachdem die Aktien an den ersten zwei Handelstagen bereits um knapp 43 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis gestiegen sind, zogen sie nun um weitere rund zehn Prozent an. Damit steigerte SpaceX seinen Börsenwert auf 2,72 Billionen US-Dollar und löste Amazon als weltweit fünftwertvollstes Unternehmen ab. Die Titel des Handels- und Technologieriesen von Jeff Bezos tendierten 0,5 Prozent höher, woraus sich ein Börsenwert von 2,66 Billionen Dollar ergibt.

Die von SpaceX angekündigte Übernahme des Startups und Kooperationspartners Anysphere, das den KI-gestützten Softwarecode-Editor Cursor entwickelt hat, untermauert Elon Musks Ambitionen im Bereich Künstliche Intelligenz. Sein Chatbot Grok, hinter dem die mit SpaceX fusionierte KI-Firma xAI steht, ist bisher deutlich weniger populär als ChatGPT und Claude von OpenAI und Anthropic. Die beiden KI-Platzhirsche haben ebenfalls angekündigt, den Sprung auf das Börsenparkett wagen zu wollen.

Im Gleichschritt mit SpaceX legten am Dienstag die schon stark gelaufenen Halbleitertitel weiter zu. Die Datenspeicher-Spezialisten Western Digital und Seagate Technology sowie der Chiphersteller Qualcomm verzeichneten nach dem starken Montag weitere Kursgewinne von bis zu 9,5 Prozent.

Die zeitweise Branchenschwäche vor dem SpaceX-Börsengang erweist sich damit zunehmend als kurzlebiges Störfeuer. Dass US-Privatanleger laut Daten von Vanda Research an den ersten zwei SpaceX-Handelstagen ebenso viele Titel des Börsenneulings gekauft haben wie in der vergangenen Woche am gesamten US-Aktienmarkt, entkräftete weiter die Bedenken, dass ein so großer Börsengang massiv Liquidität aus der Branche abziehen könnte.

Beim Online-Broker Robinhood sorgte der angekündigte Abbau von 10 Prozent der Vollzeitstellen für ein Kursplus von 1,6 Prozent. Damit setzten die Aktien den jüngsten Aufwärtstrend fort.