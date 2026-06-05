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US-Börsen starten uneinheitlich

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Dow stabil, Chipwerte unter Druck
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Am Freitag hat sich die jüngste Welle von Gewinnmitnahmen an den US-Börsen fortgesetzt. Als Belastungsfaktor kam hinzu, dass der veröffentlichte Jobbericht solide ausfiel und damit die Spekulationen befeuerte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihre Zinsen erhöhen wird. Aus Nahost gab es zu Wochenschluss weiter keine richtungsweisenden Nachrichten.

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Der von Technologiewerten geprägte Aktienindex Nasdaq Composite verlor im Frühhandel 1,79 Prozent auf 26.349,539 Punkte. Der weniger technologielastige Dow Jones lag mit einem knappen Minus von 0,15 Prozent bei 51.486,42 Punkten. Der S&P-500 fiel um 0,99 Prozent auf 7.509,31 Zähler.

Der überraschend deutliche Beschäftigungsaufbau im Mai stärkt nach Einschätzung der Landesbank Helaba die Erwartungen für eine Anhebung der US-Leitzinsen. "Die Fed sollte die Daten zum Anlass nehmen, den Fokus stärker auf die erhöhten Inflationsrisiken zu richten", meint auch der Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz, Johannes Mayr.

Weiter stark bergab ging es an der Nasdaq vor allem für die zuletzt schon schwächelnden Halbleitertitel. Broadcom-Aktien verloren im Frühhandel 3,7 Prozent, nachdem die Aktien am Donnerstag nach einem enttäuschenden Ausblick schon mehr als 12 Prozent eingebüßt hatten. Auch andere Halbleiterwerte gaben stark nach. Für Micron und ARM Holdings ging es um 7,5 bzw. 9,4 Prozent nach unten. Die Titel des KI-Chip-Riesen Nvidia verloren 3,0 Prozent.

Der Sportbekleidungseinzelhändler Lululemon verschreckte die Anleger mit einem gesenkten Jahresumsatzziel, der nun unter dem Marktkonsens liegt. Auch der Ausblick auf Umsatz und Gewinn im laufenden Quartal enttäuschte. Zuletzt büßten die Aktien knapp 8 Prozent ein.

Die Aktien des Spezialisten für digitale Signaturen Docusign sanken um gut 7 Prozent. Ein erwartungsgemäßer Umsatzausblick auf das laufende Quartal war den Anlegern offenbar nicht gut genug. Dagegen sprangen die Titel von Servicetitan um 7,6 Prozent nach oben. Der Anbieter von Cloud-Software überraschte mit seinem Umsatz im vergangenen Quartal positiv.

NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/AFP/ANGELA WEISS

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